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Седых (Шунулина) Елизавета Макарова

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Шунулин Макар Кондратьев

Мать: Шунулина Васса Владимирова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Саввин Седых 1 брак 18 лет и крестьянская дочь с. Ново-Чемровского Елизавета Макариева Шунулина 1 брак 19 лет. Поручители по же... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1909

Сын: Седых Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Седых Павел Саввин

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1441. ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Савелиев Седых и законная жена Елизавета Макарова. Восприемник - крестьянин того же села Александр Макаров Шунулин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седых Павел Саввин

Смерть
Неизвестно
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