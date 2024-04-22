Седых (Шунулина) Елизавета Макарова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
1880
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Саввин Седых 1 брак 18 лет и крестьянская дочь с. Ново-Чемровского Елизавета Макариева Шунулина 1 брак 19 лет. Поручители по же... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1909
Отец ребёнка: Седых Павел Саввин
144-6-1441. ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Савелиев Седых и законная жена Елизавета Макарова. Восприемник - крестьянин того же села Александр Макаров Шунулин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седых Павел Саввин
Смерть
Неизвестно