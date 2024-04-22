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Шунулина Анастасия Макарова

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.02.1887

Дата смерти

14.09.1887

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1887

Отец: Шунулин Макар Кондратьев

Мать: Шунулина Васса Владимирова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кондратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянская жена Харитина Павлова Юрина
Смерть
14.09.1887
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Умерла в 6 месяцев от коклюша.
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