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Шунулин Яков Макаров

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894

Отец: Шунулин Макар Кондратьев

Мать: Шунулина Васса Владимирова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-589. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макарий Кондратов Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Егоров Воронин
Бракосочетание
05.11.1912

Жена: Шунулина Матрона Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2044. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Макаров Шинулин 1 брак 18 лет и крестьянская дочь того же села Матрона Федорова Рыбкина 1 брак 17 лет. Поручители по жениху - крсть... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Шанулин Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Шунулина Матрона Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2666. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Макаров Шанулин и законная жена Матрона Феодорова. Восприемник - крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Савельев Седых.
Смерть
Неизвестно
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