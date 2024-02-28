Шунулин Яков Макаров
Место рождения
Дата рождения22.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894
144-5-589. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макарий Кондратов Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Егоров Воронин
Бракосочетание
05.11.1912
144-6-2044. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Макаров Шинулин 1 брак 18 лет и крестьянская дочь того же села Матрона Федорова Рыбкина 1 брак 17 лет. Поручители по жениху - крсть... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1914
Мать ребёнка: Шунулина Матрона Федорова
144-6-2666. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Макаров Шанулин и законная жена Матрона Феодорова. Восприемник - крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Савельев Седых.
Смерть
Неизвестно