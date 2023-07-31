Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Александр Гаврилович
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кузьма Владимирович
Мать ребёнка: Анисья Поликарповна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Логин Владимирович
Мать ребёнка: Анисья Поликарповна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Анисья Поликарповна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Володин Лука Владимирович
Мать ребёнка: Анисья Поликарповна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Семен Владимирович
Мать ребёнка: Анисья Поликарповна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Анисья Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Поликарповна
Смерть
Неизвестно