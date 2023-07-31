Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Александр Гаврилович

Мать: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кузьма Владимирович

Мать ребёнка: Анисья Поликарповна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Логин Владимирович

Мать ребёнка: Анисья Поликарповна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Анисья Поликарповна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Володин Лука Владимирович

Мать ребёнка: Анисья Поликарповна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Семен Владимирович

Мать ребёнка: Анисья Поликарповна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Анисья Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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