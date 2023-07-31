Анисья Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кузьма Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Логин Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Володин Лука Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Семен Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно