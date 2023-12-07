Логин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Владимир Александрович

Мать: Анисья Поликарповна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Логиновна

Мать ребёнка: Аграфена Сергеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра Логиновна

Мать ребёнка: Аграфена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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