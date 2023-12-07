Логин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Владимир Александрович
Мать: Анисья Поликарповна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Логиновна
Мать ребёнка: Аграфена Сергеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Логиновна
Мать ребёнка: Аграфена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Сергеевна
Смерть
Неизвестно