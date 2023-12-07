Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Василий Александрович

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Владимир Александрович

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрена Александровна

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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