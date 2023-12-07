Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрена Александровна
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Гаврилович
Смерть
Неизвестно