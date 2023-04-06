Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Тимофей Савин
Мать: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фроликов / Тимонин Михайла Андронов
Мать ребёнка: Аграфена Трофимова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фроликов / Тимонин Николай Андронов
Мать ребёнка: Аграфена Трофимова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фроликов / Тимонин Кирила Андронов
Мать ребёнка: Аграфена Трофимова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фроликов / Тимонин Иван Андронов
Мать ребёнка: Аграфена Трофимова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фроликов / Тимонин Григорий Андронов
Мать ребёнка: Аграфена Трофимова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фроликов / Тимонин Василий Андронов
Мать ребёнка: Аграфена Трофимова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фроликов / Тимонин Мирон Андронов
Мать ребёнка: Аграфена Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Трофимова
Смерть
Неизвестно