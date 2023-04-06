Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Тимофей Савин

Мать: Фекла Федорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Фроликов / Тимонин Михайла Андронов

Мать ребёнка: Аграфена Трофимова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фроликов / Тимонин Николай Андронов

Мать ребёнка: Аграфена Трофимова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фроликов / Тимонин Кирила Андронов

Мать ребёнка: Аграфена Трофимова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Фроликов / Тимонин Иван Андронов

Мать ребёнка: Аграфена Трофимова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Фроликов / Тимонин Григорий Андронов

Мать ребёнка: Аграфена Трофимова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фроликов / Тимонин Василий Андронов

Мать ребёнка: Аграфена Трофимова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фроликов / Тимонин Мирон Андронов

Мать ребёнка: Аграфена Трофимова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Трофимова

Смерть
Неизвестно
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