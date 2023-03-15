(Фроликова / Тимонина) Аграфена Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фроликова / Тимонина) Аграфена Трофимова

(Фроликова / Тимонина) Аграфена Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Фроликов / Тимонин Михайла Андронов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фроликов / Тимонин Николай Андронов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фроликов / Тимонин Кирила Андронов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Фроликов / Тимонин Иван Андронов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Фроликов / Тимонин Григорий Андронов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фроликов / Тимонин Василий Андронов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фроликов / Тимонин Мирон Андронов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Смерть
Неизвестно
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