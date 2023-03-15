(Фроликова / Тимонина) Аграфена Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фроликов / Тимонин Михайла Андронов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фроликов / Тимонин Николай Андронов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фроликов / Тимонин Кирила Андронов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фроликов / Тимонин Иван Андронов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фроликов / Тимонин Григорий Андронов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фроликов / Тимонин Василий Андронов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фроликов / Тимонин Мирон Андронов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно