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Тимофей Савин

Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Савва Фролов

Мать: Аксинья Власова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Василиса Тимофеева

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кирила Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федосей Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Федорова

Смерть
1825
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