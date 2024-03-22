Тимофей Савин
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Савва Фролов
Мать: Аксинья Власова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Василиса Тимофеева
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кирила Тимофеев
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федосей Тимофеев
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Федорова
Смерть
1825