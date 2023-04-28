Фекла Федорова
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Василиса Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Савин
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кирила Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Савин
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов
Отец ребёнка: Тимофей Савин
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федосей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Савин
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Савин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Савин
Смерть
Неизвестно