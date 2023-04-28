Фекла Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Федорова

Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Василиса Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кирила Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фроликов / Тимонин Андрон Кирилов

Отец ребёнка: Тимофей Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федосей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Савин

Смерть
Неизвестно
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