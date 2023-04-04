Гроссман Бенджамин (Бен)
Место рожденияLithuania
Дата рождения19.12.1890
Дата смерти21.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1890
Отец: Гроссман Гутель (Гудман)
Мать: Гроссман Рухель Лая
Lithuania
Рождение ребёнка
07.11.1922
Сын: Гроссман Хаим Герман
Мать ребёнка: Гроссман Хелен
Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
25.01.1924
Мать ребёнка: Гроссман Хелен
Boston, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гроссман Хелен
Работа или профессия
Неизвестно
Boston, MA, United States
Смерть
21.03.1964
Boston, Massachusetts, United States