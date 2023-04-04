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Гроссман Бенджамин (Бен)

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Место рождения

Lithuania

Дата рождения

19.12.1890

Дата смерти

21.03.1964

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1890

Отец: Гроссман Гутель (Гудман)

Мать: Гроссман Рухель Лая

Lithuania
Рождение ребёнка
07.11.1922

Сын: Гроссман Хаим Герман

Мать ребёнка: Гроссман Хелен

Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
25.01.1924

Сын: Гроссман Джозеф (Джо)

Мать ребёнка: Гроссман Хелен

Boston, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гроссман Хелен

Работа или профессия
Неизвестно
Boston, MA, United States
Смерть
21.03.1964
Boston, Massachusetts, United States
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