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Гроссман Хаим Герман

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Место рождения

Massachusetts, United States

Дата рождения

07.11.1922

Дата смерти

16.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922

Отец: Гроссман Бенджамин (Бен)

Мать: Гроссман (Каплан) Хелен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гроссман (Гевирц) Розалинд

Смерть
16.02.1998
Похороны
Неизвестно

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