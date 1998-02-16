Гроссман Хаим Герман
Место рожденияMassachusetts, United States
Дата рождения07.11.1922
Дата смерти16.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Отец: Гроссман Бенджамин (Бен)
Мать: Гроссман (Каплан) Хелен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гроссман (Гевирц) Розалинд
Смерть
16.02.1998
Похороны
Неизвестно