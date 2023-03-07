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Гроссман Гутель (Гудман)

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Место рождения

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

1861

Дата смерти

29.07.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Гроссбард Дов Зискинд

Мать: Гроссбард Роза (Райхе)

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
04.07.1882

Сын: Гроссман Сам (Сессил)

Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая

Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, Kaunas County, Lithuania
Рождение ребёнка
19.12.1890

Сын: Гроссман Бенджамин (Бен)

Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссман Моррис

Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссман Герман (Рахмиэль)

Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссман Джон

Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссман Абба (Абе)

Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая

Смерть
29.07.1929
Allentown, Pennsylvania, United States
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