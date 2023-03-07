Гроссман Гутель (Гудман)
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти29.07.1929
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Гроссбард Дов Зискинд
Мать: Гроссбард Роза (Райхе)
Рождение ребёнка
04.07.1882
Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая
Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, Kaunas County, Lithuania
Рождение ребёнка
19.12.1890
Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссман Моррис
Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссман Герман (Рахмиэль)
Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссман Джон
Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссман Абба (Абе)
Мать ребёнка: Гроссман Рухель Лая
Смерть
29.07.1929
Allentown, Pennsylvania, United States