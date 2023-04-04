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Гроссман (Каплан) Хелен

Место рождения

Lithuania / Russia

Дата рождения

1891

Дата смерти

После 1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1922

Сын: Гроссман Хаим Герман

Отец ребёнка: Гроссман Бенджамин (Бен)

Рождение ребёнка
25.01.1924

Сын: Гроссман Джозеф (Джо)

Отец ребёнка: Гроссман Бенджамин (Бен)

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гроссман Бенджамин (Бен)

Смерть
После 1952

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