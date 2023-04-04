Гроссман (Каплан) Хелен
Место рожденияLithuania / Russia
Дата рождения1891
Дата смертиПосле 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1922
Сын: Гроссман Хаим Герман
Отец ребёнка: Гроссман Бенджамин (Бен)
Рождение ребёнка
25.01.1924
Отец ребёнка: Гроссман Бенджамин (Бен)
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гроссман Бенджамин (Бен)
Смерть
После 1952