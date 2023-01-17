Зоркина Аполинария Петровна
Место рожденияД. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии
Дата рождения23.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1854
Отец: Зоркин Петр Денисович
Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1878
Дочь: Васюкова клавдия ивановна
Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович
Рождение ребёнка
19.09.1880
Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович
Д. Курдюкова, средне-егвинской волости, Пермского уезда , Пермской губерни.
Рождение ребёнка
23.12.1882
Сын: Васюков Каллистрат ИОАННОВИЧ
Отец ребёнка: не указан
Д. Курдюкова
Рождение ребёнка
09.08.1884
Дочь: Васюкова Фекла Иоанновна
Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович
д Курдюкова
Рождение ребёнка
18.02.1889
Дочь: Васюкова ЕВДОКИЯ ИОАННОВНА
Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович
Рождение ребёнка
?.09.1890
Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович
Бракосочетание
13.02.1978
Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
26 и 22
Смерть
Неизвестно
Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии