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Зоркина Аполинария Петровна

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Место рождения

Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии

Дата рождения

23.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1854

Отец: Зоркин Петр Денисович

Мать: Зоркина Параскева Иолевна

Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1878

Дочь: Васюкова клавдия ивановна

Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович

Рождение ребёнка
19.09.1880

Сын: Васюков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович

Д. Курдюкова, средне-егвинской волости, Пермского уезда , Пермской губерни.
Рождение ребёнка
23.12.1882

Сын: Васюков Каллистрат ИОАННОВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Д. Курдюкова
Рождение ребёнка
09.08.1884

Дочь: Васюкова Фекла Иоанновна

Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович

д Курдюкова
Рождение ребёнка
18.02.1889

Дочь: Васюкова ЕВДОКИЯ ИОАННОВНА

Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович

Рождение ребёнка
?.09.1890

Сын: Васюков ЛАВР ИОАННОВИЧ

Отец ребёнка: Васюков Иван Ефремович

Бракосочетание
13.02.1978

Муж: Васюков Иван Ефремович

Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
26 и 22
Смерть
Неизвестно
Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии
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