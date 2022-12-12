Зоркин Петр Денисович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1854
24 жениху и 25 лет невесте
Рождение ребёнка
23.12.1854
Дочь: Зоркина Аполинария Петровна
Мать ребёнка: Зоркина Параскева Иолевна
Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение
Вычислено 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно