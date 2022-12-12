Зоркин Петр Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоркин Петр Денисович

Зоркин Петр Денисович

avatar

Место рождения

Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 или 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1854

Жена: Зоркина Параскева Иолевна

24 жениху и 25 лет невесте
Рождение ребёнка
23.12.1854

Дочь: Зоркина Аполинария Петровна

Мать ребёнка: Зоркина Параскева Иолевна

Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение
Вычислено 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close