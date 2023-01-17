Зоркина (Удавихина) Параскева Иолевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркина (Удавихина) Параскева Иолевна

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Место рождения

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1826 или 1829

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1829

Отец: Удавихин ИОВ Федорович

Мать: не указана

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
д.Бабушкина
Бракосочетание
12.02.1854

Муж: Зоркин Петр Денисович

24 жениху и 25 лет невесте
Рождение ребёнка
23.12.1854

Дочь: Зоркина Аполинария Петровна

Отец ребёнка: Зоркин Петр Денисович

Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии
Смерть
1901
умерла в 75 лет
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