Зоркина (Удавихина) Параскева Иолевна
Место рождения
Дата рождения1826 или 1829
Дата смерти1901
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1826 или 1829
Отец: Удавихин ИОВ Федорович
Мать: не указана
д.Бабушкина
Бракосочетание
12.02.1854
24 жениху и 25 лет невесте
Рождение ребёнка
23.12.1854
Дочь: Зоркина Аполинария Петровна
Отец ребёнка: Зоркин Петр Денисович
Д. Бабушкина, средне-егвинской волости, Пермского уезда, Пермской губернии
Смерть
1901
умерла в 75 лет