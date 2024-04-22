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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
177. Бабушкина (Бабята), деревня бывшая владельческая, при речках Обве и Паршаковке, дворов 23, жителей 124, часовня, 2 тржк.: 11-го февраля и 8-го мая.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) д. Бабушкина (Бобята), на р. Обве, при колодц. и ключе, торжки: Власьевский — 11 февр., Ивановский 8 мая (однодневн.), распланир.Средне-Егвинское общество305367Бывшие помещичьиЕдиноверцы Русские932
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346346Бабятадеревня58°32'00"55°27'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620422106д Бабятадеревня