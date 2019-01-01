деревня Средняя Егва, деревня Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Средняя Егва

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1069Средне-Егвинское, сел.при пруде Средне-Егвинской мельницы, р. Идоговке и ключе.1231692622Церковь единоверческая 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельская школа. Хлебных магазинов 5. Мельница 1. Кузница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Средне-Егвинская волость
176. Средне-Егвинское, село бывшее владельческое, при Средне-Егвинском пруде, дворов 13, жителей 70, волостное правление (уездный город в 123 верстах), церковь единоверче Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Средне-Егвинская волость
81) с. Средне-Егвинское, на р.р. Егве и Идоговой и ключе, единоверч. церк., земск. шк., библ. Павленк., вол. правл., земск. станц. фельдш. п., торжки: Прокопьев.—8 июл., Показать все Средне-Егвинское общество122128Бывшие помещичьиЕдиноверцы Русские90

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Средне-Егвинская волость
село Средне-Егвинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
734282Средняя Егвадеревня58°31'00"55°28'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Посерское сельское поселение
57620422171д Средняя Егвадеревня
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