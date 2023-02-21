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Васюков Иван Ефремович

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Место рождения

Д. Курдюки

Дата рождения

12.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1852

Отец: Васюков Ефрем Нефедович

Мать: Морозова Параскева Кузьминична

Д. Курдюки
Рождение ребёнка
28.10.1878

Дочь: Васюкова клавдия ивановна

Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1880

Сын: Васюков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна

Д. Курдюкова, средне-егвинской волости, Пермского уезда , Пермской губерни.
Рождение ребёнка
09.08.1884

Дочь: Васюкова Фекла Иоанновна

Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна

д Курдюкова
Рождение ребёнка
18.02.1889

Дочь: Васюкова ЕВДОКИЯ ИОАННОВНА

Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна

Рождение ребёнка
?.09.1890

Сын: Васюков ЛАВР ИОАННОВИЧ

Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна

Бракосочетание
13.02.1978

Жена: Зоркина Аполинария Петровна

Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
26 и 22
Бракосочетание
13.02.1978

Жена: не указана

Средняя Егва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Иван 26 лет Аполинария 24г
Смерть
Неизвестно
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