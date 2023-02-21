Васюков Иван Ефремович
Место рожденияД. Курдюки
Дата рождения12.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1852
Д. Курдюки
Рождение ребёнка
28.10.1878
Дочь: Васюкова клавдия ивановна
Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1880
Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна
Д. Курдюкова, средне-егвинской волости, Пермского уезда , Пермской губерни.
Рождение ребёнка
09.08.1884
Дочь: Васюкова Фекла Иоанновна
Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна
д Курдюкова
Рождение ребёнка
18.02.1889
Дочь: Васюкова ЕВДОКИЯ ИОАННОВНА
Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна
Рождение ребёнка
?.09.1890
Мать ребёнка: Зоркина Аполинария Петровна
Бракосочетание
13.02.1978
26 и 22
Бракосочетание
13.02.1978
Жена: не указана
Иван 26 лет Аполинария 24г
Смерть
Неизвестно