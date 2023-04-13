Белошников Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белошников Яков Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Белошников Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Белошников Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокимова Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Белошников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
13.04.1832

Сын: Белошников Пуд Яковлевич

Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
13.04.1832

Сын: Белошников Аристарх Яковлевич

Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
08.07.1833

Дочь: Луцкая Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белошникова Марфа Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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