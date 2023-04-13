Белошников Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Белошников Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Белошников Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокимова Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Белошников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
13.04.1832
Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
13.04.1832
Сын: Белошников Аристарх Яковлевич
Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
08.07.1833
Дочь: Луцкая Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Белошникова Марфа Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно