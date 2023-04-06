Луцкая (Белошникова) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Белошникова) Марфа Яковлевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.07.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1833

Отец: Белошников Яков Алексеевич

Мать: Белошникова Марфа Стефановна

Бракосочетание
18.01.1855

Муж: Луцкий Авраам Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.02.1856

Сын: Луцкий Прокопий Аврамович

Отец ребёнка: Луцкий Авраам Тимофеевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
09.05.1858

Муж: Сляднев Прокофий Федорович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пашкова Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Сляднев Прокофий Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1862

Сын: Сляднев Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Сляднев Прокофий Федорович

Рождение ребёнка
25.04.1867

Дочь: Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Сляднев Прокофий Федорович

Рождение ребёнка
28.09.1868

Сын: Сляднев Роман Прокофьевич

Отец ребёнка: Сляднев Прокофий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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