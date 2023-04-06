Луцкая (Белошникова) Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1833
Бракосочетание
18.01.1855
Рождение ребёнка
26.02.1856
Сын: Луцкий Прокопий Аврамович
Отец ребёнка: Луцкий Авраам Тимофеевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
09.05.1858
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пашкова Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Сляднев Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
25.05.1862
Отец ребёнка: Сляднев Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
25.04.1867
Дочь: Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Сляднев Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
28.09.1868
Сын: Сляднев Роман Прокофьевич
Отец ребёнка: Сляднев Прокофий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно