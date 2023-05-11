Белошников Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелошников Иван Яковлевич

Белошников Иван Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Белошников Яков Алексеевич

Мать: Белошникова Марфа Стефановна

Бракосочетание
18.01.1844

Жена: Белошникова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Белошникова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Белошников Фаддей Иванович

Мать ребёнка: Белошникова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
08.10.1854

Сын: Белошников Яков Иванович

Мать ребёнка: Белошникова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
06.01.1860

Сын: Белошников Иван Иванович

Мать ребёнка: Белошникова Анна Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close