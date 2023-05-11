Белошников Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
18.01.1844
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Белошникова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
До 1851
Сын: Белошников Фаддей Иванович
Мать ребёнка: Белошникова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
08.10.1854
Мать ребёнка: Белошникова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
06.01.1860
Мать ребёнка: Белошникова Анна Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно