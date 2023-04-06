Белошникова (Зайцева) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белошникова (Зайцева) Анна Стефановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Зайцев Стефан Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1844

Муж: Белошников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Белошников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Белошников Фаддей Иванович

Отец ребёнка: Белошников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
08.10.1854

Сын: Белошников Яков Иванович

Отец ребёнка: Белошников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
06.01.1860

Сын: Белошников Иван Иванович

Отец ребёнка: Белошников Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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