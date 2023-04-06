Белошникова (Зайцева) Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Зайцев Стефан Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1844
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Белошников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1851
Сын: Белошников Фаддей Иванович
Отец ребёнка: Белошников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1854
Отец ребёнка: Белошников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
06.01.1860
Отец ребёнка: Белошников Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно