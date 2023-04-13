Белошников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Белошников Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Белошников Яков Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно