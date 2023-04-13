Белошников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелошников Алексей

Белошников Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Белошников Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Белошников Яков Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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