Кравцова (Богданова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1958
Дата смерти04.04.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1958
Отец: Богданов Иван
Мать: Богданова Татьяна
Рождение ребёнка
11.02.1978
Дочь: Шургучинова Наталия Петровна
Отец ребёнка: Кравцов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1981
Отец ребёнка: Кравцов Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2021