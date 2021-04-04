Кравцова (Богданова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Богданова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1958

Дата смерти

04.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1958

Отец: Богданов Иван

Мать: Богданова Татьяна

Рождение ребёнка
11.02.1978

Дочь: Шургучинова Наталия Петровна

Отец ребёнка: Кравцов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1981

Сын: Кравцов Николай Петрович

Отец ребёнка: Кравцов Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Пётр Николаевич

Смерть
04.04.2021
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