Шургучинова (Кравцова) Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1978
Отец: Кравцов Пётр Николаевич
Мать: Кравцова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шургучинов Роман Сергеевич
Рождение ребёнка
25.02.2005
Сын: Шургучинов Артём Романович
Отец ребёнка: Шургучинов Роман Сергеевич