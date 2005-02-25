Шургучинова (Кравцова) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шургучинова (Кравцова) Наталия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1978

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2005 г.р.

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1978

Отец: Кравцов Пётр Николаевич

Мать: Кравцова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шургучинов Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
25.02.2005

Сын: Шургучинов Артём Романович

Отец ребёнка: Шургучинов Роман Сергеевич

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