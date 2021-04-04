Богданов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1958

Дочь: Кравцова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Богданова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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