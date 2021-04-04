Богданов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1958
Дочь: Кравцова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Богданова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Татьяна
Смерть
Неизвестно