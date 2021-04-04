Богданова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1958
Дочь: Кравцова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Иван
Смерть
Неизвестно