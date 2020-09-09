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Кравцов Пётр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1955

Дата смерти

09.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1955

Отец: Кравцов Николай

Мать: Кравцова Анна

Рождение ребёнка
11.02.1978

Дочь: Шургучинова Наталия Петровна

Мать ребёнка: Кравцова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1981

Сын: Кравцов Николай Петрович

Мать ребёнка: Кравцова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Лидия Ивановна

Смерть
09.09.2020
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