Кравцов Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1955
Дата смерти09.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1955
Отец: Кравцов Николай
Мать: Кравцова Анна
Рождение ребёнка
11.02.1978
Дочь: Шургучинова Наталия Петровна
Мать ребёнка: Кравцова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1981
Мать ребёнка: Кравцова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Лидия Ивановна
Смерть
09.09.2020