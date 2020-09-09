Кравцов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1955

Сын: Кравцов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Кравцова Анна

Рождение ребёнка
01.02.1962

Дочь: Калебина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Кравцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турулина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кравцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кравцова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Анна

Смерть
Неизвестно
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