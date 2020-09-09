Кравцов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1955
Мать ребёнка: Кравцова Анна
Рождение ребёнка
01.02.1962
Дочь: Калебина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кравцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турулина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кравцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кравцова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Анна
Смерть
Неизвестно