Осипов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Парфирий
Мать: Осипова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Иван
Мать ребёнка: Осипова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Осипова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Осипова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Василий
Мать ребёнка: Осипова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Иван
Мать ребёнка: Осипова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова ?
Смерть
Неизвестно