Осипов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Парфирий

Мать: Осипова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Иван

Мать ребёнка: Осипова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Осипова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Осипова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий

Мать ребёнка: Осипова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Иван

Мать ребёнка: Осипова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова ?

Смерть
Неизвестно
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