Осипова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1918

Дочь: Гефтер Анна

Отец ребёнка: Осипов Парфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанчикова Татьяна

Отец ребёнка: Осипов Парфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Осипов Парфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий

Отец ребёнка: Осипов Парфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Иван

Отец ребёнка: Осипов Парфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инашивили Анастасия

Отец ребёнка: Осипов Парфирий

Смерть
Неизвестно
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