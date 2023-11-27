Осипова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1918
Дочь: Гефтер Анна
Отец ребёнка: Осипов Парфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанчикова Татьяна
Отец ребёнка: Осипов Парфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Осипов Парфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Василий
Отец ребёнка: Осипов Парфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Иван
Отец ребёнка: Осипов Парфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инашивили Анастасия
Отец ребёнка: Осипов Парфирий
Смерть
Неизвестно