Осипова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Иван
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Осипов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Иван
Смерть
Неизвестно