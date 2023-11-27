Осипов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Иван
Мать: Осипова ?
Рождение ребёнка
20.04.1966
Дочь: Маркарова Елена
Мать ребёнка: Осипова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Валерий
Мать ребёнка: Осипова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Тамара
Смерть
Неизвестно