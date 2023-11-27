Осипов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Василий

Осипов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Иван

Мать: Осипова ?

Рождение ребёнка
20.04.1966

Дочь: Маркарова Елена

Мать ребёнка: Осипова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Валерий

Мать ребёнка: Осипова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Тамара

Смерть
Неизвестно
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