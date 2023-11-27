(Осипов) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипов) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Иван

Мать: Осипова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Иван

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