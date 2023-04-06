Шавлова - Шевелева - Бондивикова (Савичева) Татьяна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти28.06.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1874
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1875
Сын: Евфимий ст
Отец ребёнка: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев
Рождение ребёнка
09.03.1876
Отец ребёнка: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев
Рождение ребёнка
30.07.1877
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев
Смерть
28.06.1880