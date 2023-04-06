Шавлова - Шевелева - Бондивикова (Савичева) Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавлова - Шевелева - Бондивикова (Савичева) Татьяна Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

28.06.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Савичев ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1874

Муж: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1875

Сын: Евфимий ст

Отец ребёнка: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1876

Сын: Шевелев Ефимий Петров

Отец ребёнка: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1877

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.06.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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