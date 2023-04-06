Савичев Фёдор Фокин
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Савичев Фока Никитин
Мать: Пелагея Иванова
Бракосочетание
05.11.1839
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1840
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
14.01.1842
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
01.08.1843
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
26.05.1845
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
09.06.1846
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
30.08.1847
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
08.01.1849
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
04.06.1850
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
05.04.1852
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
09.05.1854
Дочь: Гликерия Фёдорова
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
28.12.1856
Дочь: Анисия Фёдорова
Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева
Бракосочетание
27.09.1859
Жена: Дария Андреева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно