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Савичев Фёдор Фокин

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Савичев Фока Никитин

Мать: Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1839

Жена: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1840

Сын: Савичев Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1842

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1843

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1845

Сын: Савичев Игнатий Фёдоров

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1846

Сын: Савичев Тимофей Фёдоров

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1847

Сын: Савичев Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1849

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1850

Сын: Савичев Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1852

Сын: Савичев Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1854

Дочь: Гликерия Фёдорова

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1856

Дочь: Анисия Фёдорова

Мать ребёнка: Савичева Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.09.1859

Жена: Дария Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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