Савичева (Вдовенкова ?) Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти28.02.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1839
Муж: Савичев Фёдор Фокин
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1840
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
14.01.1842
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
01.08.1843
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
26.05.1845
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
09.06.1846
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
30.08.1847
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
08.01.1849
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
04.06.1850
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
05.04.1852
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
09.05.1854
Дочь: Гликерия Фёдорова
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Рождение ребёнка
28.12.1856
Дочь: Анисия Фёдорова
Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин
Смерть
28.02.1859
Причина смерти: от родов