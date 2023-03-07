Савичева (Вдовенкова ?) Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева (Вдовенкова ?) Анастасия Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

28.02.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1839

Муж: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1840

Сын: Савичев Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1842

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1843

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1845

Сын: Савичев Игнатий Фёдоров

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1846

Сын: Савичев Тимофей Фёдоров

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1847

Сын: Савичев Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1849

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1850

Сын: Савичев Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1852

Сын: Савичев Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1854

Дочь: Гликерия Фёдорова

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1856

Дочь: Анисия Фёдорова

Отец ребёнка: Савичев Фёдор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.02.1859
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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