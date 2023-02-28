Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев

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Место рождения

Демидов

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Шевелев Андрей Петров

Мать: Шевелева Анисия Павлова

Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Шавлова - Шевелева - Бондивикова Татьяна Фёдорова

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1875

Сын: Евфимий ст

Мать ребёнка: Шавлова - Шевелева - Бондивикова Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
09.03.1876

Сын: Шевелев Ефимий Петров

Мать ребёнка: Шавлова - Шевелева - Бондивикова Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
30.07.1877

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Шавлова - Шевелева - Бондивикова Татьяна Фёдорова

Бракосочетание
04.11.1881

Жена: Шевелева Анна Карпова

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.08.1882

Сын: Шевелев Иван Петров

Мать ребёнка: Шевелева Анна Карпова

Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Шевелев Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Шевелева Анна Карпова

Смерть
Неизвестно
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