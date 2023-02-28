Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Шевелев Андрей Петров
Мать: Шевелева Анисия Павлова
Бракосочетание
20.01.1874
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1875
Сын: Евфимий ст
Мать ребёнка: Шавлова - Шевелева - Бондивикова Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
09.03.1876
Мать ребёнка: Шавлова - Шевелева - Бондивикова Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
30.07.1877
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Шавлова - Шевелева - Бондивикова Татьяна Фёдорова
Бракосочетание
04.11.1881
Жена: Шевелева Анна Карпова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.08.1882
Сын: Шевелев Иван Петров
Мать ребёнка: Шевелева Анна Карпова
Рождение ребёнка
15.10.1883
Мать ребёнка: Шевелева Анна Карпова
Смерть
Неизвестно