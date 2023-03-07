Шевелев Андрей Петров
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Шевелев Пётр Фёдоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Бракосочетание
08.02.1842
Жена: Шевелева Анисия Павлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1842
Дочь: Голенкина Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
07.07.1845
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
22.01.1848
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
23.10.1849
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шавлов - Шевелев - Бондивиков Пётр Андреев
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
23.01.1854
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
16.06.1855
Дочь: Шукалина Анна Андреева
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
18.02.1858
Сын: Шевелев Иван Андреев
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Рождение ребёнка
13.07.1860
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Шевелева Анисия Павлова
Смерть
Неизвестно