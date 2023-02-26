Шевелев Пётр Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Пётр Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шевелев Андрей Петров

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Шевелев Трофим Петров

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1835
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
служащий при Поречской питейой конторы
Смерть
Неизвестно
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