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Лошкин Терентий Яковлев

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Лошкин Яков Никифоров

Мать: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Катерина Терентьева

Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Матрена Терентьева

Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Лошкин Семен Терентьев

Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Василиса Терентьева

Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Лошкин Семен Терентьев

Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова

поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Лошкин Емельян Терентьев

Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова

поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Агафья Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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