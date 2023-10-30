Лошкин Терентий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Лошкин Яков Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Катерина Терентьева
Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Матрена Терентьева
Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Василиса Терентьева
Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Лошкина Агафья Филиппова
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошкина Агафья Филиппова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762