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(Лошкина) Василиса Терентьева

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Лошкин Терентий Яковлев

Мать: Лошкина Агафья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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