Лошкина Агафья Филиппова
Место рожденияпоч. Кабанов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кабанов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Катерина Терентьева
Отец ребёнка: Лошкин Терентий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Матрена Терентьева
Отец ребёнка: Лошкин Терентий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Лошкин Терентий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Василиса Терентьева
Отец ребёнка: Лошкин Терентий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Лошкин Терентий Яковлев
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Лошкин Терентий Яковлев
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762