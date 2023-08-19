(Лошкина) Катерина Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лошкина) Катерина Терентьева

(Лошкина) Катерина Терентьева

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Лошкин Терентий Яковлев

Мать: Лошкина Агафья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Мокровщина, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762