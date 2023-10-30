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Веселухин Тихон Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Князя Гагарина, куплены в 1744-45 гг
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Веселухин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Веселухина Лукерья Самойловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Веселухин Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Веселухина Лукерья Самойловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Веселухина Ульяна Тихоновна

Мать ребёнка: Веселухина Лукерья Самойловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Брунова Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Веселухина Лукерья Самойловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 17л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселухина Лукерья Самойловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Смерть
Неизвестно
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