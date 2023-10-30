Веселухин Тихон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Князя Гагарина, куплены в 1744-45 гг
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Веселухина Лукерья Самойловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Веселухин Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Веселухина Лукерья Самойловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Веселухина Ульяна Тихоновна
Мать ребёнка: Веселухина Лукерья Самойловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Брунова Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Веселухина Лукерья Самойловна
ГАСО, 24-25-330, 17л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Смерть
Неизвестно