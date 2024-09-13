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Веселухин Григорий Тихонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.
Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Веселухин Тихон Иванович

Мать: Веселухина Лукерья Самойловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Бракосочетание
Около 1796

Жена: Веселухина Варвара Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
1797

Сын: Веселухин Самойло Григорьевич

Мать ребёнка: Веселухина Варвара Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65об
Рождение ребёнка
1799

Сын: Веселухин Сава Григорьевич

Мать ребёнка: Веселухина Варвара Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65об
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Веселухина Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Веселухина Варвара Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-66л
Бракосочетание
Около 1808

Жена: Веселухина Е

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Веселухин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Веселухина Е

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65об
Бракосочетание
До 1816

Жена: Веселухина Елена Фадеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мизгирева Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Веселухина Елена Фадеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94л
Смерть
1824
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 93об
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Денисова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Веселухина Елена Фадеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94л

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