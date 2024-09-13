Веселухин Григорий Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Бракосочетание
Около 1796
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
1797
Сын: Веселухин Самойло Григорьевич
Мать ребёнка: Веселухина Варвара Ивановна
ГАСО, 24-25-330-65об
Рождение ребёнка
1799
Сын: Веселухин Сава Григорьевич
Мать ребёнка: Веселухина Варвара Ивановна
ГАСО, 24-25-330-65об
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Веселухина Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Веселухина Варвара Ивановна
ГАСО, 24-25-330-66л
Бракосочетание
Около 1808
Жена: Веселухина Е
Рождение ребёнка
1809
Сын: Веселухин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Веселухина Е
ГАСО, 24-25-330-65об
Бракосочетание
До 1816
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мизгирева Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Веселухина Елена Фадеевна
ГАСО, рев1834, 94л
Смерть
1824
ГАСО, рев1834, 93об
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Денисова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Веселухина Елена Фадеевна
ГАСО, рев1834, 94л