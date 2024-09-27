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Ирина Федоровна

Место рождения

Княжево, Унженская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжево, Унженская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Веселухина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
РГАДА, 350-2-1636-680об
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Веселухин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Князя Гагарина, куплены в 1744-45 гг
Смерть
Неизвестно

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