Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Веселухина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
РГАДА, 350-2-1636-680об
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Иван Федорович
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Князя Гагарина, куплены в 1744-45 гг
Смерть
Неизвестно